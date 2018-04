Kuidas mõjutab skandaal Facebooki käivet?

Umbes 3 protsenti Facebooki iga-aastasest reklaamikäibest võib andmelekke tõttu ohtu sattuda, ütles üks tehnoloogiasektori analüütik, vahendab CNBC.

Sotsiaalmeedia gigandi käive võib saada andmelekke 1-2 miljardi dollari suuruse löögi, ütles uuringufirma GBH Insightsi strateeg Daniel Ives.

GBH on loonud Tech Tracker küsitluse, mis annab ülevaate sellest, kuidas inimesed Facebooki suhtuvad. Selle järgi pole ettevõtte maine märkimisväärselt kahanenud. Umbes 15 protsenti kasutajatest on otsustanud andmelekke tõttu Facebooki vältida, lisas Ives.

Selle uuringu tulemuste järgi hinnati ka potentsiaalset käibekaotust. Praeguse seisuga peaks GBH sõnul olema kahju piiratud. Facebook teenib sisuliselt kogu oma käibe just reklaamide pealt.

Ives ütles, et skandaal muudab kogu tööstust. „Me arvame, et see seda hakatakse nüüd reguleerima,“ nentis ta. „Kui need regulatsioonid saavad olema karmid, on ka tagajärjed ootamatud.“

Ta hoiatas, et liigne reguleerimine võib tähendada Pandora laeka avamist, sest varasemalt pole seda sektorit eriti piiratud.