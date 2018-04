Elon Muski sõnul on Tesla teisel poolaastal kasumlik

Tesla tegevjuht Elon Musk ütles, et Tesla on käesoleva aasta kolmandal ja neljandal kvartalil kasumlik ning ei pea enam investoritelt raha kaasama, vahendab Thomson Reuters.

Tesla oli juba kümme päeva tagasi teatanud, et jõuab positiivse rahavooni alates käesoleva aasta kolmandast kvartalist. Nüüd läks Musk sellest veel kaugemale, kui ta avaldas Twitteris säutsu tänasele Economist ajakirja loole, kus oli märgitud, et Teslal on vaja prognooside kohaselt 2,5 kuni 3 miljardit dollarit lisarahastust. „Economist oli varasemalt igav, aga tark õela kuiva nutikusega. Nüüd on ta lihtsalt igav. Tesla on 3. ja 4. kvartalil kasumlik ja rahavoo positiivne, nii et loomulikult ei ole meil vaja enam raha kaasata,“ ütles Musk Twitteris.

Tesla aktsia tõusis täna vahepeal juba 3% võrra, kuid päeva lõpuks on veidi allapoole tulnud, olles 20 minutit enne turu sulgumist 2% plussis 300 dollari peal. Käesoleval aastal on Tesla aktsia ligi 7% langenud.