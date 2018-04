Kui palju on kümnendiga tõusnud Netflixi aktsia?

Interneti teleteenuseid pakkuv Netflix kasvab võimsalt ning aktsiainvestorid on viimase kümnendi jooksul saanud suurepärast tootlust, kirjutab CNBC.

Ettevõtte aktsia kallines on täna kallinenud 9,5 protsenti, 337 dollarini, sest Netflixi esimese kvartali tulemused olid oodatust tunduvalt paremad. Standard & Poor’s 500 indeksis on Netflix olnud tänavu kõige parema tootlusega aktsia. Analüütikud hakkasid eile tõstma ka aktsia hinnasihti.

Investoril, kes paigutas 2007. aastal Netflixi aktsiasse 1000 dollarit, on praeguseks juba 102 000 dollarit, selgub CNBC arvutustest. See tähendab, et kümnendiga oleks ulatunud tootlus 10 000 protsendini, kuhu hulka kuuluvad nii hinnatõus kui ka reinvesteeritud dividendid.

Tõsi, Netflixil on läinud väga hästi, aga see ei garanteeri, et ka tulevikus sama jätkub. Samuti on ettevõttele lisandumas ka suuri konkurente.

Netflixi tagasivaatav hinna ja kasumi suhe (P/E) on praegu Reutersi andmetel 180,7. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe (P/B) on 37,3 ja ettevõtte väärtuse ning müügitulu suhe (EV/Sales) 10,8.