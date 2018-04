Portfellihaldurid hülgavad Facebooki

Samas leidub ka optimiste. Maailma suurim investeerimisfond BlackRock panustas tõusule ja nüüd kuulub Facebook investeerimisfondi kümne suurima positsiooni hulka, vahendab Reuters. Jaanuari lõpu seisuga kuulus BlackRockile 258 miljoni dollari eest aktsiaid, mil see oli fondi 16. positsioon. BlackRocki juhtimise all on 6,32 triljonit dollarit.

FANG aktsiate turuväärtus on märtsi keskpaigast alates kukkunud enam kui 200 miljardi võrra. Facebook, Amazon ja Alphabet on kukkunud ligi 9% või rohkem, Netflix on kaotanud 3 protsenti, aga positiivsete tulemuste valguses tänasega eelkauplemises üle 6 protsendi kõrgemal.

FANG on alates finantskriisist kõvasti tõusnud. Kui viimase viie aasta jooksul poleks USA turu portfellihalduril neid enda portfellis olnud, olnuks S&P 500 indeksi edestamine olnud väga keeruline.

Õhus ühishagi

Esmaspäeval tuli teatavaks, et Facebook peab vastama ühishagile, milles väidetakse, et ettevõte kasutas fotodel näotuvastuse protsessi ilma kasutajate loata. Hagi tuleb lisaks juba nädalaid kuhjunud privaatsuse muredele. Facebook vaatab hetkel hagi üle. „Usume, et hagil pole alust ja me kaitseme end jõuliselt,“ teatas ettevõte.