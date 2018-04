Baltika tegi kvartaliga pea miljoni miinust

Häid uudiseid on rõivafirmal investoritele aga hulgimüügi vallast – müük hulgipartneritele kasvas esimeses kvartalis 5%. Hulgi- ja frantsiisisegmendi kokkuvõttes kehva tulemusega firma ei lepi. „Väljatöötamisel on plaan müükide suurendamiseks väljaspool Baltikumi, mille tulemused peaksid realiseeruma lähiaastatel,“ teatas Baltika.

Juba on teada, et firma sihib Soomet, kus esialgu katsutakse pinda e-poe ning ühe proovikauplusega. Lähiaastatel on plaan siiski avada terve poodide võrgustik, kirjutas Äripäev kuu alguses.

Eesmärgiga panustada ekspordi suurendamisele töötab alates 2018. aasta jaanuarist Baltika ekspordidirektorina Raivo Videvik, kes on varem müügijuhtimise ja ekspordi valdkonna eest vastutanud näiteks Timbeco Woodhouse’is ning edendanud jaemüüki Elektrum Eestis ning Eesti Gaasis, selgub Baltika aruandest.

Baltika veebipoe müük näitas esimeses kvartalis kasvu. E-poe müügitulu oli kokku 470 000 eurot, mida on 2017. aasta esimesest kvartalist rohkem kui kolmandiku jagu enam. Käibest 57% teenis Baltika e-pood seejuures Eestist, järgnesid Läti 18 ja Leedu 14 protsendiga.

„Müügi kasvule aitas kaasa Click&Collecti (tellimus tehakse veebis, kaup saadakse kätte poes – toim) võrgustiku laienemine Baltikumis, Click&Collecti avamine Soomes Iso Omena kaupluses ning parendatud e-poe kasutajamugavus eelkõige ostu vormistamise protsessis. Kokku võeti esimeses kvartalis vastu 9946 tellimust 30 riigist,“ tõi juhatus esile.

