Läti pangad jooksevad välisrahast tühjaks

Hiljuti Vene oligarhidele kehtestatud USA sanktsioonid on rahapesuskandaalide käes vaevlevas Lätis kaasa toonud suure raha väljavoolu.

Kokku on Läti pankade kontodelt kahe kuuga välja voolanud ligikaudu 2,5 miljardit eurot, vahendab Bloomberg. Välismaise pärituoluga deposiidid on kahanenud 6 miljardile eurole. Meenutuseks: veel 2015. aasta lõpus ulatus see number 12 miljardi euroni.