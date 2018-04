Twitteri tulemused panid aktsia tõusma

Twitteri aktsia kallines eelturul pärast oodatust paremate tulemuste teatamist 13 protsenti, vahendab CNBC.

Igakuiste aktiivsete kasutajate hulk kasvas 6 protsenti, 336 miljonini, analüütikud prognoosisid vastavaks näitajaks 334,2 miljonit.

Tõsi küll, aktsia kallines eelturul esialgu 13 protsenti, aga praeguseks ulatub tõus 4,8 protsendini.

Ettevõtte jaoks oli tegemist teise kasumliku kvartaliga. Twitter ootab, et terve 2018. aasta lõikes ollakse kasumis. „Meie sõnum tõesti kõnetab reklaamijaid,“ ütles Twitteri finantsjuht Ned Segal. „Meeleolu on palju positiivsem ning reklaamijate Twitterist saadav ROI (kapitali rentaablus) on tunduvalt parem. Selle tõttu on reklaamidesse pandud ka rohkem raha.“

Analüütikud ootasid, et Twitter jõuab kasumisse, sest reklaamikäive kasvab. Peamine põhjus on see, et digitaalse reklaamimise eelarve kasvab ning televisioonilt minnakse üle internetti. „Videod moodustavad meie käibest nüüd rohkem kui poole,“ ütles Segal. „See on nii olnud juba kaks kvartalit järjest. Arenemisruumi on veel küllaga, sest pakume järjest rohkem võimalusi.“