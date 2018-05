Snapi aktsia kukkus üle 20 protsendi

Snapi aktsia on täna kukkunud rohkem kui 20 protsenti, sest ettevõtte kvartalitulemused olid oodatust kehvemad, vahendab CNBC.

Lisaks sellele tundub, et Snapi tulevik ei pruugi nii roosiline olla. Ettevõte teatas, et nende järgmise kvartali käibekasv peaks „märkimisväärselt“ aeglustuma.

Teisipäeval ütles ettevõte, et käibelangus tuleneb reklaamihindade langusest. Snapchati reklaamihinnad kukkusid esimeses kvartalis aastases võrdluses lausa 65 protsenti. Peamiseks põhjuseks oli automatiseeritud oksjonisüsteemi rakendamine, mille tõttu ei tehtud enam otsest müüki.

Snapi aktsia on täna New Yorgi börsil odavnenud 20,6 protsenti, 11,20 dollarini.

„Hinnapoliitika eesmärk on see, et reklaamijate investeeringute tasuvus paraneks. Me tahame, et meie platvormile tuleks järjest enam reklaamijaid. Kui meil on rohkem kliente, siis meil on ka rohkem võimalusi näidata õigeid reklaame õigetele kasutajatele,“ ütles Snapi strateegia juht Imran Khan. „Me oleme uus platvorm, seega tahame, et reklaamijad meiega ära harjuks. Meie fookus ei ole hindadel, pigem püüame võimalikuld palju kliente tuua.“

Ettevõtte kohandatud kahjum oli aktsia kohta 17 dollarisenti, mis oli analüütikute ootustega ka kooskõlas. Käive ulatus aga vaid 230,7 miljoni dollarini – analüütikud ootasid 244,5 miljoni suurust käivet. Igapäevaste aktiivsete kasutajate arv ulatus 191 miljonini, oodati 194,2 miljoni suurust numbrit.