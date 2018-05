Twitter soovitab kasutajail paroole vahetada

Twitter teatas, et soovitab kõigil 336 miljonil kasutajal oma säutsukeskkonna konto parool ära vahetada, kirjutab CNN.

Twitter teatas, et avastas vea, mille tõttu salvestusid paroolid sisemises logis ilma korraliku krüpteeringuta. Probleem on sotsiaalmeediakanali sõnul nüüdseks lahendatud ning pole tõendeid, et paroolid lekkinud oleks. Ettevõte keeldus kommenteerimast, kuidas viga avastati.

Siiski võiksid kõik kasutajad igaks juhuks oma Twitteri konto paroolid ära vahetada, lisas ettevõte.

Twitteri aktsia sulgus 0,39% plussis, 30,67 dollaril. Järelturul on aktsia kukkunud aga 0,88%, 30,40 dollarile.