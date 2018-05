Novalpina: välisfondid üritavad meilt raha välja pressida

Ainult tellijale

Miljardilise mahuga Novalpina üks rajajatest, investeerimispanganduse taustaga Stefan Kowski räägib, mis plaanid tal Olympicuga on.

Millised plaanid on teil Olympicuga?

On väga haruldane, kui sul on ettevõte, mis on liider nii tava- kui netikasiinode segmendis. Olympic on meie esimene ost ja me tahame teda kasvatada ja laiendada. Sellest lõikavad kasu kõik Olympicu töötajad. Kuna meie klientideks on eelkõige suured fondid – suurima mahuga on Oregoni pensionifond –, siis otsimegi ettevõtteid, millel oleks suur kasvupotentsiaal.

Mis puutub personali, siis me ostame harilikult ettevõtteid, millel on tugev juhtkond.

Teinekord kohtab turul arvamust, et tavakasiinod on hääbumas ja kogu tulevik on internetikasiinodes. Kuivõrd tuleb siin OEGst kasvu?

Mina seda arvamust ei jaga! Oluline on klientide jaoks kogemus kõikides segmentides. Näiteks Amazon ostis hiljuti Whole Foodsi, mis on samuti klassikaline jaeäri.

Kuidas näete fondijuhina majanduskliimat: IMF ja teised on arvamusel, et majandus on peagi jahtumas. Samal ajal lõite teie eelmisel aastal suure fondi...

Me loeme samu allikaid, mis teie loete (naerab). Aga sellele tuginedes on raske investeerida. Tulevikku me ei tea. Keskendume sellele, et otsime tõeliselt häid ettevõtteid.

Eesti investorite seas tekitas teie pakkumine suurt vastuolu: pärast väga head majandusaastat oodati suuremaid dividende. Aga dividende ei tule ja OEG viiakse börsilt niimoodi ära, et preemiat ka ei saa...

Minu hinnangul pole siin mingit suurt vastuolu. Need on peamiselt välismaised fondid, mis meilt rohkem raha välja pressida üritavad. Armin ja Jaan on tõelised ärimehed, meil olid väga rasked kõnelused hinna üle. Ja me pakume kõikidele investoritele sama hinda, mida Arminile ja Jaanile. Me tegime kõike läbipaistvalt. Juhtkond kiitis selle heaks ja me omame 85 protsenti kõikidest aktsiatest. On äärmiselt haruldane nii suurt heakskiitu saada! Selle sammuga liigub veerand miljardit eurot Eesti aktsionäride kätte, mis jälle majandusse suunata saab, millest kõik kasu lõikavad.

Aga siiski: miks mitte maksta preemiat nagu lääne börsiettevõtete puhul tavaks?

Hind sündis väga raskete kõneluste tagajärjel. Ja mõelge, miks peaksid mõned väikesed riskikapitalifondid saama paremat hinda kui Jaan ja Armin, kes Olympicu üles ehitasid? Selle taga on 2–3 riskikapitalifondi!

Olympicul oli ostuhetkel kontol ligi 60 miljonit eurot. Miks mitte investoritega vähemalt viisakusest midagi sellest enne lõppu jagada?

Nüüd, kui meil on suur äri, tahame seda kasvatada. Nii nendes riikides, kus Olympic tegutseb, aga ka mujale laieneda. Et dividende ei jaotatud, on hea, see annab parema kasvupositsiooni.

Miks ikkagi oli vaja Olympic börsilt ära võtta?

See on tavaline, et erakapitalifond ettevõtet ostes selle börsilt ära viib. Sellel on kaks põhjust. Nüüd, kui Novalpina on OEG enamusomanik, tuleb OEG kasvuks vajalik kapital meilt. Teiseks, OEG börsil hoidmine nõuab administratiivkulusid ja see pole majanduslikult ratsionaalne. Seepärast oli mõttekas OEG börsilt ära viia.