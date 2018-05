Hiina otsib kaubandussõjale lahendusi

Hiina valitsus teatas täna, et on nõus vähendama USA kaubanduspuudujääki 200 miljardi dollari võrra. Aasia turg reageeris uudisele tõusuga.

Kogu kevade kirgi kütnud USA-Hiina kaubandussõda on jõudnud ühise keele otsimiseni. Hiina astus esimese sammu, teatades, et kaalub oma USA kaubandusülejäägi vähendamist 200 miljardi dollari võrra, vahendas Bloomberg. USA presidendil Donald Trumpil on pinnuks silmas väliskaubanduse puudujääk, millest Hiina osa oli mullu 375 miljardit dollarit. Reutersi andmetel oleks Hiina pakkumisest kõige enam võita lennukitootjal Boeingul, mis müüb ligikaudu veerandi lennukitest Hiinasse.

Täna ennelõunal teatas Hiina välisministeeriumu esindaja Lu Kang, et 200miljardilist tehingut siiski sellises vormis USAle ei pakutud, vahendab Reuters. "Nagu ma aru saan, siis vastavad kõnelused käivad ja need on konstruktiivsed," ütles ta kahe riigi kõneluste kohta.

Lisaks lõpetas Hiina USAga seotava sorgo-dumpingu uurimise. Hiina heitis USAle ette, et too löövat oma sorgo-impordiga hinda liialt alla ning löögi alla sattus 1,1 miljardi dollari suurune Hiina sorgoäri. Sorgo on rohttaimede perekond kõrreliste sugukonnast, sorgode teradest toodetakse nt tange ja jahu.

Teisalt teatas Trump, et tahab aidata tehnoloogiaettevõttel ZTE taas USA turule ligi pääseda. Eile tuli aga vastulöök: kuigi Trump ZTE eest välja astus, keelas esindajatekoja komitee ZTEd turule lubamast. ZTEle pannakse süüks, et ta ei vallandanud töötajaid, kes tarnisid ebaseaduslikult USA kaupa Iraani ja Põhja-Koreasse.