Börs: nafta langus viis USA aktsiaturu miinusesse

Reedel langes USA laiapõhjaline aktsiaindeks S&P 500 teist päeva järjest, kui nafta hind langes üle 4%, mis viis ka naftaga seotud ettevõtete aktsiad langusesse. S&P 500 indeks langes 0,24%, kuid tehnoloogiasektori tugevuse toel lõpetas Nasdaqi aktsiaindeks päeva 0,13% plussis.

Bloombergi uudisteagentuuri kohaselt arutavad OPEC ja Venemaa, et võiksid tõsta tootmismahte 300 000 kuni 800 000 barrelit päevas ning Reutersi uudisteagentuuri sõnul võidakse tootmismahte tõsta isegi ühe miljoni barreli võrra päevas. Tootmismahtude spekulatsioonile pani aluse tänane Saudi Araabia naftaministri ning Venemaa naftaministri kohtumine, mille järel saudide minister ütles, et tootmispiiranguid võidakse leevendada, kuigi konkreetset otsust veel tehtud ei ole. Brenti toornafta segu hind langes 3,2% 76,25 dollarini ning USA WTI toornafta segu hind langes koguni 4,4% 67,61 euroni. Enne tänast langust oli nafta hind teinud sellel aastal ka ligi 20% suuruse tõusu.

Tänast naftahinna langust võimendas ka USA-st tulnud naftapuuraukude statistika, mis näitas, et töötavate puuraukude arv on tõusnud sel nädalal 15 võrra 859-ni, mis on kõrgeim tase alates 2015. aasta märtsist. S&P 500 energiasektori aktsiaindeks langes tänase naftahinna languse mõjul 2,7%. Sealhulgas suurematest naftafirmadest langes Exxon Mobili aktsia 1,9%, Chevroni aktsia 3,5% ning ConocoPhillipsi aktsia 4,4%.

Jalatsite jaemüüja Foot Locker teatas täna esimese kvartali tulemused, mis olid nii kasumi kui ka käibe osas oodatust paremad. Foot Lockeri aktsia lõpetas päeva koguni 20,1% plussis 55,74 dollari peal. Foot Lockeri heade tulemuste toel tõusis ka Under Armouri aktsia 2,7% võrra 18,88 dollarini. Nike’i aktsia tõusis pärast esialgset suuremat edu päeva lõpuks vaid 0,1% 72,25 dollarini. Nike’i aktsia tegi päeva sees ka kõigi aegade tipu.

Kehvasti läks tulemuste järgselt rõivaste jaemüüja Gapi käsi, mille aktsia hind langes täna 14,5%.

Tehnoloogiaindeks tõusis peamiselt tänu Apple’i, Amazoni ja Microsofti väikesele plussile ning Inteli 1,3% suurusele tõusule. Samal ajal Facebooki aktsia langes 0,5% 184,92 dollarini ning Alphabeti aktsia langes 0,1%.

Esmaspäeval on USA börs langenud sõjameeste mälestuspäeva tõttu suletud.