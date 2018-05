Ainult tellijale

Mida peaks teadma Tallinna Sadama IPOst?

Kaspar Allik 30. mai 2018, 17:45

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180530/BORS/180539962/AR/0/AR-180539962.jpg

Tallinna Sadama aktsiate märkimine on läinud hooga käima ja investorite huvi on suur. Seda näitab ka küsimuste hulk, millega nii pankade kui ka Äripäeva poole on pöördutud.

Noppisime välja levinumad küsimused ja ühtlasi kummutame ka mõned aktsiamärkimisega seotud väärarusaamad. Mis on märkimiseks vajalik? Aktsiate märkimiseks on vaja omada väärtpaberikontot. Selle loomiseks peaks investor pöörduma eelistatud panka. Juriidilistel isikutel peab lisaks olema ka LEI-kood. Erandkorras on Tallinna Sadama aktsiate märkimine tasuta Swedbankis, SEBs ning LHVs, kuid märkimise võimalust pakuvad ka teised pangad. Küll aga on pankadel erinevad teenustasud - nii aktsiate müügi kui ka hoidmise eest, ning sellega on kasulik end eelnevalt kurssi viia.

Samuti peab enne aktsiate märkimist olema kontol ostuks vajalik summa, mis broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni. Kes saavad märkida? Tallinna Sadama aktsiate avaliku pakkumise tingimuste järgi on jaepakkumine suunatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis. Mida näitab indikatiivne miinimumarv 1000 aktsiat? Swedbank Marketsi juhi Andres Suimetsa sõnul näitab indikatiivne miinimumjaotis ettevõtte ja korraldajapankade eesmärki jaotada igale jaeinvestorile vähemalt 1000 aktsiat. Lõplik miinimumjaotis selgub aga pärast märkimisperioodi lõppu vastavalt nõudlusele. See tähendab, et garanteeritud kogust pakkumises sätestatud ei ole ning teoreetiliselt on võimalik ka variant, et investorid saavad märgitust vähem aktsiaid. Kui indikatiivne miinimumjaotis peab paika ning investor märgib 1000 aktsiat või vähem, siis talle jaotatakse sel juhul soovitud kogus täies ulatuses. 1000 aktsiat ületavate märkimiste puhul võib rakenduda kogunõudlusest olenevalt astmeline jaotis. See tähendab, et ülemärkimise korral ning vastavalt ettevõtte otsusele saab investor teatud osa soovitud kogusest, mis ületab miinimumjaotist. Samuti ei ole seatud märkimiskorraldustele piirmäära, märkida saab minimaalselt ühe aktsia ja maksimaalselt nii palju, kui investor soovib. Lõplik aktsiate kogus, mille investorid oma väärtpaberikontole saavad, selgub vastavalt nõudlusele 7. juuniks. Jaepakkumise jaotus ja astmete protsendid avalikustatakse 7. juuni hommikul ning siis pannakse paika ka, kui palju aktsiaid iga jaeinvestor saab. Aktsiad jõuavad investorite kontodele eelduslikult 12. juunil ning esimeseks kauplemispäevaks on planeeritud 13. juuni.

