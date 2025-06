Tagasi 12.06.25, 11:39 Investorid lahkavad üüriäri: kogenud tegija soovitab algajal kinnisvarast eemale hoida Kogenud üüriinvestor Jürgen Kallo soovitab algajatel kinnisvarast eemale hoida, samal ajal kui Scandium Kinnisvara juhatuse liige Kalle Aron näeb selles endiselt kindlat ja emotsionaalset investeerimisväärtust.

Investor Jürgen Kallo ütleb, et kinnisvarainvesteeringuga kaasnevad riskid, nagu vakantsus, hullunud üürnikud ja korteri amortisatsioon.

Foto: Andras Kralla

Enam kui kümme aastat korterite üüriäriga tegelenud ning praeguseks 30 korteriga portfelli haldav Jürgen Kallo soovitab üüriäriga alustajale vaid üht: ära alusta, pane see raha parem indeksifondi.

Kallo räägib saates „Ruutmeetrite taga“, et saab iga päev pakkumisi koolitusteks, mis lubavad algaja üüriäris ree peale aidata. „Siinkohal minu kindel soovitus inimesele, kel täna ei ole üürikinnisvara, on sellega ka mitte alustada. Sest kui me räägime 5% tootlusest, millele lisanduvad erinevad riskid nagu vakantsus, hullud üürnikud, samuti korteri amortisatsioon – seal on palju riske, siis täna pigem ei.“

Scandium Kinnisvara innovatsioonijuht Kalle Aron jääb kinnisvara suhtes optimistlikuks ka raskematel aegadel.

Foto: Marko Mumm

Kallo soovitab inimesel pigem panna 200 eurot kuus kõrvale ja osta S&P 500 indeksit. „See on pikas perspektiivis turvalisem investeering kui alustada kahe-kolme korteriga.“

Kallo sõnul on fundamentaalselt toimunud kaks olulist muutust, mis olukorda muudavad. „10 aastat oli aega, mil kinnisvara hinna kasv ulatus igal aastal üle 10% ja samal perioodil olid pangalaenu intressid sisuliselt 2%. Täna meil on pangalaenu intress kaks korda kõrgem ja teiselt poolt on hinnatõus muutunud Euroopa keskmiseks.“ Need kaks olulist muutust ei soosi tema sõnul kuidagi täna alustava kinnisvarainvestori rollis olemist.

Kalle Aron tõdeb, et üüriäri on küll paras kabetamine ja raske business, samas on ta veendunud, et kinnisvara on jätkuvalt riski ja tulu suhtes Eestis väga hea investeering, mis pakub lisaks kuivadele tootlusnumbritele ka emotsiooni. „Ma olen täna siin saates valmis sõlmima kihlveo, et 10 aasta pärast on pealinna korterite hinnatase kindlasti tõusnud. Julgen panna panuse, et aastas 3–4% kindlasti, konvergents nii-öelda kõrgema hinna suunas kindlasti jätkub,“ sõnab Aron.

„Ja ärme unusta, et üüriäris me saame kasutada võimendust. Kui me päris hullu ei pane, siis me S&P 500 ei osta laenurahaga. Vähemalt ma ei soovitaks seda kellelgi teha,“ räägib Kalle Aron. „Kinnisvara ostuks on aga ülimõistlik võtta laenu, sest sul on alusvara, mida saab probleemide korral alati müüa, makstes laenu tagasi ja minnes eluga edasi.“

Lisaks rõhutab Aron saates kinnisvara emotsionaalse väärtuse olulisust, mida kvaliteetne kinnisvara pakub. „Mul on tunne, et teatud investorid otsivad ka elamusdividende. Et pole lihtsalt rida Excelis, vaid midagi veel. Emotsioon,“ võtab ta kokku. „Kui oleme 90aastased, siis keegi ei prindi välja investortootlust, vaid näidatakse pilte. Kedagi ei huvita, kas tootlus oli 6,6 või hoopis 4,1%, vaid elu teevad elamusväärseks elamused,“ sõnastab kinnisvarausku Aron.

Saates räägivad Aron ja Kallo põhjalikult üüriäri tasuvusest, vakantsusest ja tulevikuväljavaadetest, vastandades suurettevõtte ja väikeinvestori perspektiive.

Asjatundjad analüüsivad nii numbrilist tootlust kui ka emotsionaalse väärtuse ja elamuse olulisust. Samuti lahkavad üürihindade dünaamikat ning toovad näiteid, kuidas hea müügioskus võib oluliselt mõjutada korteri üürihinda.

Saatejuht on Lauri Leet.