Tagasi 11.06.25, 13:00 Maksuamet: firma matjale müümine meie käest ei päästa Võlgades ettevõtte “matjale” müümisel pole mingit mõtet, sest maksuamet tegeleb ikkagi võla tekitanud isikuga, kinnitab maksu- ja tolliameti tulude osakonna juhataja Liina Jõõts. Creditreformi juhi Alar Jägeri hinnangul on matmisele läinud ettevõttest võlgu kätte saada juba keeruline.

Alar Jäger ja Liina Jõõts.

Foto: Sigrid Kõiv

Eestis tegutseb praegu umbes 20 negatiivsete äriseostega isikut ehk rahvakeeli “matjat” ning nendega on seotud tuhatkond ettevõtet. Ettekujutus, nagu saaks võlgades firmat matjale müües alustada uue inimesena puhtalt lehelt uut äri, on vale, kinnitab Liina Jõõts ja soovitab sellele raha mitte kulutada. “Isegi kui ettevõte antakse matjale üle, ei takista see maksuameti vastutusmenetlust võla tekitanud isiku vastu,” ütleb ta. Maksuameti fookuses on need juhatuse liikmed või tegelikud juhid, kes võla tekitasid, olgu siis tahtlikult või raske hooletuse tulemusena.

Kui ettevõtte uueks omanikuks saab nn tankist või matja, siis on Alar Jäger i jaoks asi väga selge: “Sealt raha enam ei tule.” Ent firmamatja ilmumine juhatusse on tagajärg, mitte põhjus. “Raisakotkast pole mõtet süüdistada – korjus tekkis sinna ikka haiguse või rünnaku tulemusena. Ka ettevõtte probleemid olid olemas juba enne “matja” saabumist,” ütleb ta.

Inkassoettevõttena Creditreform ka firmamatjale müüdud ettevõtete võlanõuetega, kuid tõenäosus, et eelmine omanik maksab oma maine hoidmiseks võla ära, on väga väike. Alar Jägeri sõnul juhtub seda harva ja enamasti vaid väiksemate summade puhul: “Kui on tegemist suurte summadega, siis neid ei hakka keegi oma tulevase kasumi arvel katma.”

