Macron: majanduslik rahvuslus viib sõjani

Euroopa Liidu liidrid ei pea USA kehtestatud terase- ja alumiiniumiimpordi tariife õiglaseks, vahendavad Reuters ja CNBC.

USA president Donald Trump kehtestab täna keskööst tariifid terase- ja alumiiniumiimpordile Euroopa Liidust, Kanadast ja Mehhikost.

“Tegu on puhtalt protektsionismiga,” kritiseeris Trumpi otsust Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Prantsusmaa peaminister Immanuel Macron on jõudnud tariife nimetada ebaseaduslikuks ning veaks igas mõttes.

“Majanduslik rahvuslus viib sõjani,” hoiatas ta ja lisas, et praegune olukord võib tähendada, et muud olulised teemad jäävad arutelust kõrvale. Samuti lubas Macron, et võtab Trumpiga tariifide teemal veel täna ühendust.