Tallinna Vee nõukogu sai uue liikme

Täna toimunud Tallinna Vee aktsionäride üldkoosolekul kutsuti ettevõtte nõukogust volituste lõppemise tõttu tagasi Rein Ratas ja määrati uueks nõukogu liikmeks Katrin Kendra, seisab börsiteates.

Ühtlasi pikendati nõukogu liikmete Simon Roger Gardineri ja Martin Padley volitusi.

Rein Ratase tagasikutsumine ja Katrin Kendra nõukogu liikmeks nimetamine jõustus täna. Simon Roger Gardineri volitusi pikendati alates tänavu 3. juunist ja Martin Padley volitusi alates 2. novembrist.

Katrin Kendra pole varem Tallinna Vee nõukogu liige olnud. Ta on alates 2006. aastast Tallinna linna finantsdirektor. Kendra on alates 2001. aastast töötanud linna finantsteenistuses, kus ta alustas eelarve osakonna juhatajana. Varem töötanud ka rahandusministeeriumis eelarve osakonnas.

Ta on Tallinna Kultuurikatla nõukogu liige ja Eesti Ühistukapital tulundusühistu nõukogu liige. Kendral on majandusõiguse alane kõrgharidus ning ta on end täiendanud, õppides nii Eestis kui välismaal.

Katrin Kendra ega temaga seotud ettevõte ei oma Tallinna Vee aktsiaid.