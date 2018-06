Šiauliu panga töötajad sattusid uurimise alla

Šiauliu pank on sattunud uurimise alla, sest kuus aastat tagasi välja antud laenudega võidi seadust rikkuda, selgub börsiteatest.

Nimelt andis Šiauliu pank 2012. aastal ärimehe Vladimir Romanoviga seotud ettevõttele laenu. Laenu tagatiseks oli pandud kinnisvara. Šiauliu teatas, et praeguseks on leping aegunud ning panga finantstulemusi see ei mõjuta.

Klaipeda politsei teatas, et kahtluse all on mitu panga administratsiooniga seotud töötajat. Süüdistused põhinevad tõenäoliselt Vladimir Romanoviga seotud inimeste tunnistusel ja töötajate endi ütlustel.

Šiauliu kirjutas börsiteates, et 2012. aastal antud laenude puhul täideti kõiki krediidiasutustele seatud nõudeid ning protseduure. Pank teeb uurijatega koostööd ning loodab, et edasise protsessi käigus vabastatakse töötajad süüdistusest.

Pank lisas, et rohkem informatsiooni ei saa nad uurimise tõttu anda.