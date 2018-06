Börs: aktsiad tõusevad Trumpi ja Kimi kohtumise ootuses

USA aktsiaturud lõpetasid päeva plusspoolel, kui S&P 500 indeks sulgus 2782 punkti tasemel, tõustes küll päevaga 0,11%, kuid andes päeva lõpuks käest vahepealse 0,4%-se tõusu. Nasdaqi indeks tõusis esmaspäeva õhtuks 0,19% 7659,93 punkti peale. Euroopa aktsiaturud tõusid täna samuti, kui Itaalia uus majandusminister kinnitas pühapäeval, et neil ei ole mingit plaani eurotsoonist lahkuda ning nende jaoks on kõige olulisem Itaalia rahandussüsteemi stabiilsus.

Kauaoodatud ja vahepeal ka ära jääma kippunud kohtumine Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja USA presidendi Trumpi vahel toimub Singapuris Eesti aja järgi teisipäeva hommikul kell 4. Finantsturud ootavad sealt eelkõige sõnumit suhete paranemise kohta, mis võiksid aidata lõdvendada pingeid Kagu-Aasia regioonis.

Käesoleva nädala kolmapäeval on Föderaalreservi koosolek, kus teatakse suure tõenäosusega järjekordsest veerand protsendi suurusest intressimäärade tõusust. See oleks teine selline tõstmine käesoleval aastal ning põhitähelepanu on sellel, kas analüütikute mediaanprognoos läheb käesoleva aasta intressimäärade tõstmise prognoosi osas nelja peale praeguselt kolmelt korralt. Neljapäeval toimub Euroopa Keskpanga koosolek, mille järgselt oodatakse teateid võlakirjade ostuprogrammi lõpetamise kohta käesoleva aasta lõpus.

Ettevõtte uudiste poolelt võib ära märkida uudise Tesla kohta, kui Elon Musk lausus Twitteri vahendusel, et Tesla autopiloodi juhiabi süsteem saab pärast tarkvarauuendust augustis täielikult isesõitvaks. Tesla aktsia tõusis täna 4,55% 332,10 dollari peale.

Arvutimängude tootja Electronic Arts teatas täna, et annab esimest korda inimestele võimaluse läbi igakuise kuutasu valida mänge üle 100 oma mängu seast ning lisaks veel mõnede teiste mängutootjate mängude seast. Esialgsete plaanide kohaselt maksaks selline kuutellimus 15 dollarit. Analüütikute sõnul muudab see senist maastiku, kuidas mängijad valivad milliseid mänge mängida. Electronic Artsi aktsia lõpetas päeva 139,16 dollaril, tõustes 0,9% ning jõudes päeva sees ka uuele kõigi aegade tipptasemele. Aastaga on aktsia hind tõusnud 26%.