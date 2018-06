Volkswagenile määrati järjekordne trahv

14. juuni 2018

Saksamaa teatas, et Volkswagen peab emissioonipettuse tõttu maksma riigile miljardi euro suuruse trahvi. Tegemist on ühe suurima trahviga, mis on kunagi Saksamaa ettevõttele määratud, vahendab MarketWatch.