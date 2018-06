„IPO korraldamine on nagu snaiperitöö“

Tallinna Sadama aktsiate märkimisel osalenud kinnisvaraettevõtja Viljar Arakas ütles, et tema IPO korraldamise kulusid ei kritiseeriks ning esmase aktsiaemissiooni korraldamine on alati kallis.

„Olles ise korraldanud kaks esmast emissiooni, siis esimesel korra olid meil ka kulud hästi suured, kuna me pakkusime aktsiaid Arco Vara ajal USAsse, Inglismaale ja nii edasi, kus on palju juriidilisi piiranguid, mis eeldab väga palju advokaatide kaasamist,“ selgitas ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

„Teistpidi on see, et juhtkond tahab teha kõik õigesti. See on nagu snaiperitöö, et sul on täpselt üks lask, sa pead tegema kõik korrektselt. Ma ei kritiseeriks seda, sest suhtarvudes ei olnud need kulud nüüd ülemäära suured, absoluutnumbrites muidugi tekitavad võib-olla küsimusi.“

Kuula alates 12.41.