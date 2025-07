Tagasi 24.07.25, 08:00 Sander Pikkel: näen, kuidas väikeinvestor võidab ja kus ta komistab Eesti investor on näidanud end üldiselt heast küljest ja pole börsilanguste ajal paanikamüüke teinud, kuid paljud unustatavad end pärast esimest tehingut pudrumägesid ootama, kirjutab LHV investeerimisteenuste juht Sander Pikkel.

Sander Pikkel.

Foto: Andras Kralla

Investeerimisfestivaliks valmistudes mõtlesin tagasi oma kümnele aastale LHV börsimaaklerite toas. Selle aja jooksul olen kõrvalt näinud, kuidas Eesti väikeinvestorid teevad oma esimesi samme, õpivad, eksivad ja saavutavad edu. Nüüd on sobiv aeg need kogemused kokku võtta ja laiemalt jagada.

Isiklikku raha olen investeerinud juba 17 aastat ning selle jooksul näinud nii tõuse kui langusi. Just see annabki kindluse, et tänased tähelepanekud võiksid pakkuda väärtust ka teistele.

Õppides vigadest: Finnair ja hajutamise tähtsus