Kristi Saare valem põlvkonnaüleseks jõukuseks: ära riku last, ehita võrgustik

"Mida põlvkondadeülese rikkusega silmas peame – et kui sinul läheb hästi, siis sa teed endast kõik oleneva, et läheks hästi ka sinu lastel," selgitas aasta investor 2021 ja Naisinvestorite Klubi asutaja Kristi Saare Investeerimisfestivalil. See mõtteviis hõlmab tema sõnul väärtusi, teadmisi ja vara edasikandmist, et järgmistel põlvkondadel võiks minna paremini.