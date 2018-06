Tiffany hakkas hipsteriks

Ainult tellijale

Luksusehete tootja Tiffany on viimase aja üks tuntumaid näiteid, kuidas konservatiivse imidžiga ettevõte proovib uut sihtgruppi püüda.

Tiffany on oma uue imidži loomiseks püüdnud kaasata noori ja kuulsaid inimesi ning meelitab uusi kliente kaasavate ning moodsate sõnumitega.

Esiti näib, et see on hakanud end ära tasuma, sest aasta esimeses kvartalis teatas ettevõte headest müügitulemustest ning pühade ajal on üha kirevam seltskond leidnud tee Tiffany poodidesse.

New Yorgi Ülikooli luksuskaupade brändingu ekspert Thomai Serdai ütles CNN-ile antud intervjuus, et Tiffany on aru saanud, kuhu peaks suunduma, et ettevõte edukana hoida. See tähendab, et ühelt poolt tuleks hoida oma kvaliteeti ning tuntust, kuivõrd on tegu väga pika ajalooga ettevõttega, samas ei saa ära unustada, et maailmas liiguvad asjad ja trendid omasoodu.

Tiffany ehete globaalse turustamise valdkonna asepresident Andrea Davey märkis, et Tiffany uueks eesmärgiks on saanud juurida luksusest välja selle formaalsus, mis tähendab, et luksuslik ei pea enam välja nägema ametlik.