Dow Jonesi indeks muudab arvutusi

Dow Jonesi haldaja muudab reedel indeksis tähtsat komponenti – selle jagajat, vahendab MarketWatch.

Muutus tuleb ajal, mil Dow Jonesi kõige vanem ettevõte, General Electric, visatakse indeksist välja. Eile oli General Electricu jaoks viimane kauplemispäev Dow Jonesi indeksis. Ettevõte asendatakse jaemüüja Walgreens Boots Alliance’iga.

Vahetus tähendab seda, et jagaja, mida kasutatakse erinevate ettevõtete kaalu arvestamiseks, tuleb ümber muuta.

Dow Jonesi indeksi väärtus ei tulene selle komponentide keskmisest. Selle asemel arvutatakse Dow' väärtus nõnda, et arvestatakse sellega, milline on ettevõtte aktsiahind.

Jagaja on praegu 0,145233969. Teisisõnu – iga Dow komponendi aktsia 1dollarine liikumine mõjutab indeksit 6,8854 punkti ulatuses. Enne teisipäevast kauplemispäeva uuendatakse aga jagajat, selgub S&P Dow Jones Indicesi andmetest. Viimati muudeti jagajat septembris, mil liitusid Dow Chemical Co ja DuPont & Co.

Allpool on välja toodud, kuidas jagaja on ajas muutunud: