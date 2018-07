Merkeli kompromisslepe aitas Euroopa aktsiad tõusule

Euroopa aktsiad täna tõusid, kui Saksamaa kantsler Angela Merkel saavutas kokkuleppe oma valitsuspartneriga immigratsioonitingimuste karmistamise osas. Turgudel oli kartus Saksa koalitsiooni võimaliku lagunemise pärast, mis sai nüüd lahendatud.

Saksa aktsiaindeks tõusis täna 0,9%, Prantsuse indeks 0,8%, Ühendkuningriigi indeks 0,9% ning Itaalia aktsiaindeks tõusis 1,6%.

Merkel lubas oma valitsuspartnerile CSU-le (Baieri Kristlik-Sotsiaalne Liit), et karmistab kontrolli Austria piiri ääres, et peatada selliste immigrantide sissevoolu, kes on asüüli taotlenud mõnes teises Euroopa Liidu riigis. Selliste immigrantide jaoks seatakse sisse nn transiidikeskused, kus neid hoitakse seni, kuni neid saab tagasi sellesse riiki saata, kus nad on asüüli taotlenud.

Saksa turul olid täna esirinnas elektri- ja soojatootjad RWE ja E.On, mille aktsiad tõusid vastavalt 3,3% ja 2,4%. Prantsuse CAC40 indeksis tõusis kõige rohkem Peugeot’ aktsia (2,7%), samal ajal kui suurim langeja oli terasetootja ArcelorMittal 0,6% langusega.

USA aktsiaturg on täna peale eilset 0,3%-st tõusu ligikaudu samas suures miinuses, kui Facebooki ja Alphabeti aktsiad langevad. Täna on USA turul homse Iseseisvuspäeva tõttu lühendatud kauplemispäev, nii et aktsiaturg sulgub kell 20 Eesti aja järgi.