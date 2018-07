WTI toornafta kolme aasta tipus

WTI toornafta on täna kerkinud pea kolme ja poole aasta tippu, kuna USA nafta- ja kütusevarud vähenesid.

WTI toornafta hind on kerkinud 0,6%, 74,58 dollarile barrel. Brenti hind on üles rühkinud 0,5%, 78,15 dollarile barrel.

Ameerika Ühendriikide Naftainstituudi andmetest selgub, et möödunud nädalal kahanesid USA nafta- ja kütusevarud oodatust rohkem.

ICIS China uuringudirektor Li Li märkis, et naftaturg peaks olema praegu võrdlemisi soodsas positsioonis ning seda hoolimata sellest, et Liibüast tulevad naftatarned on vähenenud ning USA survestab riike loobuma Iraanilt nafta ostmisest. Samas on OPEC ja selle liitlased kokku leppinud tootmismahtude suurendamises, mis peaks aitama hinda tasakaalus hoida.