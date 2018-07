Udu Suurbritannia kohal

Teisalt sõnas Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier teisipäeval New Yorgis, et Suurbritannia peab arvestama sellega, et Euroopa Liidule pole vastuvõetav ühisturu teenuste kokkulepe, kus mõlemal osapoolel on oma standard. Ta lisas, et selline lahendus läheks vastuollu finantsstabiilsuse, investorite kaitse, turu terviklikkuse ning võrdsete tingimuste eesmärkidega. Teisalt märkis ta, et kokkulepe on 80% ulatuses olemas.

Bloombergi teatel hoiatavad Euroopa Liidu ametnikud ettevõtteid, et võimalus kokkulepet mitte saavutada on koguni kuni 50 protsenti, ning seega peaksid nad kiirendama ettevalmistusi selliseks stsenaariumiks.

Lahendamatu olukord tuleb lähemale

Rahvusvahelisi äriteenuste pakette vahendava ettevõtte 1Office Groupi partner Ivar Veskioja ütles, et Brexitiks valmistumine on mõistlik alates hetkest, kui on teada lahkumistingimused. “Ühisturule jäämise korral pole erilisi ettevalmistusi vaja, ühisturult lahkumise korral on Suurbritannia turul tegutsemiseks vaja analüüsi välisettevõtjatele parimate lahenduste pakkumiseks.”

Ebaselget on veel palju. “Boris Johnsoni ja David Davise lahkumise järel on kindel see, et mitte miski pole kindel. Peaminister on absurdisituatsioonile lähedal, kus ühtegi rahuldavat lahendust ei ole silmapiiril ning pole võimalik partei vastanduvatele pooltele sobivat kompromissi Euroopa Liiduga kokku leppida,” märkis ta.

Ettevõtte tegevjuht Ragnar Everest lisas, et kohapealt vaadates on näha, et usk poliitikutesse on kesine. Samas kiputakse suurettevõtete pankrotte või koomaletõmbamisi tema hinnangul liigselt Brexitiga siduma. “Olukorras, kus koondatakse sadu inimesi, on rahvas loomulikult tige ning otsitakse süüdlasi, kuid üks-ühele seost Brexitiga on ilmselt raske luua.”

Katrin Tinn tõi esile, et kui majandusteooria seisukohalt on keeruline leida põhjusi, miks väiksem integratsioon ning kauba- ja teenustevahetus makromajandusele kasulik oleks, siis ka halvas olukorras võib alati leida võitjaid. “Näiteks Frankfurt, Dublin ja mõned muud Euroopa suurlinnad võivad võita juurde finantsteenuste osutajaid. Kõigil Euroopa Liidu riikidel on võimalik võita juurde uusi firmasid ja talente, keegi võidab Brexiti tulemuste spekulatsioonist finantsturgudel, keegi kusagil maksab võib-olla vähem makse. Samas on Suurbritannias raske näha, kuidas võidaks valdav osa Brexiti poolt hääletajatest, kes on Londonist kaugematest ja väiksematest paikadest.”

Reedel koguneb Michel Barnieri juhtimisel Brüsselis Brexiti nõukogu, kus arutatakse Briti valitsuse pakutud plaani. Eesmärk on saada kokkulepe oktoobriks, kus see tuleks arutelule Euroopa Ülemkogus.