Trump ja Putin soojendasid suhteid

Venemaa presidendi Vladimir Putini ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumisel väljendasid presidendid heade suhete arendamise vajalikkust kahe riigi vahel ning ärilises plaanis koostöökohtade otsimist.

USA president Donald Trump ütles naljatamisi, et veel neli tundi tagasi olid USA ja Venemaa suhted ajaloo halvimas seisus, kuid nüüd on need paranenud. Mõlemad rõhutasid siiski, et on konkurendid ning Venemaa president Vladimir Putin tõi välja, et nii tema kui ka president Trump kaitsevad ennekõike enda riigi huve.

Trump ütles, et omavahel lepiti kokku kõrgetasemelise ärigrupi moodustamine, mille eesmärgiks on leida koostöövõimalusi kahe riigi ettevõtjate vahel.

Mõlemad presidendid lükkasid ümber väited, nagu oleksid Vene võimud sekkunud USA 2016. aasta presidendivalimistesse. Mis puutub võimalikku kompromiteerivat materjali president Trumpi kohta, siis ütles Putin, et ajal, kui Trump ärimehena Moskvas käis, ei olnud ta isegi presidendikandidaat, ning vihjas, et tema ei näe küll vajadust kõigi USA ärimeeste kohta materjali koguda. Putin vihjas sellega juunis Peterburis toimunud ärifoorumile, mida külastas üle 500 USA ärimehe.

Trump iseloomustas Putinit kui konkurenti ning ütles, et ärilises mõttes on USA ja Venemaa kõige suuremad konkurend nafta- ja gaasisektoris. Trump ütles Nord Stream 2 kohta, et see on lõppkokkuvõttes Saksamaa otsustada, kas nad soovivad Venemaalt maagaasi osta või mitte, ning USA soovib siinkohal LNGga (veeldatud maagaas) konkurentsi pakkuda.