Jeff Bezose varad kasvavad meeletu kiirusega

Amazoni aktsia jätkab tõusu ning ettevõtte asutaja Jeff Bezose varade väärtus ületas juba 150 miljardi dollari piiri, vahendab MarketWatch.

Amazoni tegevjuhina töötav Bezos on juba pikalt hoidnud Bloombergi Miljardäride indeksis esikohta. Teisel kohal on praegu Microsofti asutaja Bill Gates.

Gatesi varade väärtus jõudis 1999. aasta tehnoloogiamulli ajal korraks ka 100 miljardi dollarini. Kui inflatsioon sisse arvestada, siis on see praeguses vääringus 149 miljardi dollarit, selgub Bloombergi andmetest.

Esmaspäeval jõudis Bezose netoväärtus 150 miljardi dollarini. Ülejäänud rikkurid jäävad temast maha enam kui 50 miljardi dollariga – Gatesil on 95 miljardit ja Warren Buffettil 82,6 miljardit.

Esmaspäeval algas ka Amazoni Prime Day – tegemist on e-kaubandushiiu iga-aastase poodlemisüritusega, mis tänavu kestab kokku 36 tundi. See toimub ka Whole Woodsi kauplustes.

Coresighti hinnangul ulatub Prime Day müük globaalselt 3,4 miljardi dollarini, mida on 40 protsenti enam kui eelmisel aastal. Amazon ei avalikusta ürituse numbreid eraldi.