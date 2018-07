Börs: kehvad tulemused ja tollihirmud

New Yorgi börs (NYSE)

Neljapäeval vajusid USA aktsiaindeksid oodatust kiduramate kvartalitulemuste ja taas nähtavale tulnud kaubandustollide mõjul allapoole.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kahanes 0,53%, 25 065 punktini. Nasdaq Composite langes 0,37%, 7825 punktini. S&P 500 kaotas väärtusest 0,39% ja lõpetas päeva 2804 punktil.

Neljapäeval avaldasid president Trumpi väljaütlemised turgudele mõju kahel rindel. Telekanalile CNBC antud intervjuus tõdes riigijuht, et pole rahul Föderaalreservi intressimäärade tõstmise otsusega, leides, et see kahjustab USA majandust ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. Arvamus nõrgestas põgusalt dollarit ja finantssektorit.