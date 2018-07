Börs: mänguasjade tootjad rallivad, Google'ilt head tulemused

USA aktsiaturg veidi tõusis, kuigi tõus jäi tagasihoidlikuks, sest investorid ootavad käesoleva nädalal tulevaid oluliste ettevõtete teise kvartali majandustulemusi. Täna oli hea päev mänguasjade tootja Hasbro ja Matteli investoritel ning järelturul tõusis heade tulemuste toel Google'i emafirma Alphabeti aktsia.

S&P 500 indeks tõusis 0,18%, samal ajal kui Dow Jonesi tööstusindeks langes 0,06%. Nasdaqi tehnoloogiaindeks oli 0,28% plussis.

Täna tõusid järsult kahe suurema mänguasjade tootja, Hasbro ja Matteli aktsiad, kui esimene teatas majandustulemused, mis olid oodatust tublisti paremad ning jätsid seljataha kartused mänguasjapoe Toys ’R’ Us-i pankroti mõjust. Hasbro kasum küll langes aastaga 11%, kuid 0,48 dollari suurune aktsiapõhine kasum oli siiski tublisti kõrgem, kui analüütikute oodatud 0,29 dollarit. Hasbro aktsia tõusis täna 12,9% ning Hasbro suurima rivaali Matteli aktsia 3,9%.

Suur kaotaja oli naftateenuste ettevõte Halliburton, mille aktsia langes 8,1% 41,54 dollarini, peale seda, kui ettevõtte hoiatas, et USA Lääne-Teksase piirkonnas on osad kliendid hakanud naftapuuraukusid sulgema, sest torujuhtmete ja muu naftatranspordi võimsus on end selles piirkonnas ammendanud ning see probleem võib kesta veel ka 2019. aastal. Samuti oli Halliburtoni probleemiks, et ta on kaotanud selles piirkonnas turuosa 7 protsendipunkti võrra. Halliburtoni aktsia langes hoolimata sellest, et käive tõusis teises kvartalis aastaga 24% ning aktsiapõhine kasum vastas analüütikute keskmisele ootusele.

Käesoleval nädalal on selle majandustulemuste hooaja kõige tihedam nädal, kui oma kvartalitulemused avaldavad 174 S&P 500 indeksisse kuuluvat ettevõtet, vahendab Marketwatch FactSeti analüütikut John Buttersit.

Käesolev tulemuste hooaeg on olnu tugev – enne tänast on 87% ettevõtetest ületanud analüütikute keskmist kasumiprognoosi ning 77% ületanud käibeprognoosi, kirjutab Butters oma analüüsis. Mõlemad näitajad on viimase viie aasta keskmisest kõrgemad.

Pärast turgude sulgemist avaldas Google'i emafirma Alphabeti oma teise kvartali tulemused, mille mõjul Alphabeti aktsia tõusis järelturul 4% 1260 dollarini. Alphabeti müügikäive tuli oodatust tugevam ning eriti mõjus oli aastane käibekasv - teise kvartali müügitulu kasvas aastaga 26%, kui see oli 2017. aasta teises kvartalis kasvanud 21%.