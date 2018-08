Apple tõi börsi rohelisse

Eilsed märgid USA ja Hiina vahelise kaubandussõja teravnemisest hoidsid USA aktsiabörse hommikuse avanemise ajal miinuses, kuid Apple’i tõus triljonifirmaks parandas investorite meeleolu.

„Kahtlemata on see suur saavutus luua ettevõte, mille turuväärtus on triljon dollarit,“ kommenteeris Reutersi vahendusel Chase Investment Counseli president Peter Tuz. „Aga see on siiski vaid üks number,“ lisas ta.

iPhone’i tootja aktsia kerkis täna 3,3 protsenti 208,38 dollarini. Samal ajal tõusis Wall Streetil S&P 500 indeks 0,49% ehk 2827 punktini ja Nasdaq rallis 1,24% 7802 punktini. Dow Jones taandus eilsega võrreldes 0,03%.