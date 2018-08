Börs: aktsiad plussis, Facebook tõusis 4%

Tehnoloogiaaktsiad viisid börsi tõusule, kui Facebooki osas spekuleeritakse võimaliku uue teenuse turule toomise osas ning USA valitsusametid võivad lubada suurt ostutehingut telekomisektoris.

Laiapõhjaline S&P 500 börsiindeks tõusis täna 0,35% ning tehnoloogiaaktsiate poole kaldu Nasdaqi börsiindeks tõusis 0,61%. Börsi vedas tõusule Facebooki aktsia, mis tõusis täna 4,45%, kui Wall Street Journal kirjutas, et Facebook on küsinud detailseid kliendiandmeid USA suurpankadelt seoses plaaniga välja töötada uued teenused.

Lisaks Facebooki kasvule aitasid turgu vedada ka muud tehnoloogiaaktsiad, kui Twitteri aktsia tõusis 3,2%, Amazoni aktsia 1,3%, kiibitootja AMD aktsia 5,1% ning Apple’i, mis oli eelmisel nädalal ületanud turuväärtuselt ühe triljoni dollari piiri, kasvatas täna oma turuväärtust veel 0,5% võrra.

Päeva teises pooles tõusid tublisti telekomisektori aktsiad, kui Sprint kerkis ligi 10% ning T-Mobile US 6,6%, kui New York Post kirjutas, et USA valitsusametid võivad kaaluda eelmainitud telekomifirmade liitumist. T-Mobile’i plaanist osta Sprint 26 miljardi dollari eest anti esmakordselt teada käesoleva aasta aprilli lõpus. Pärast tänast hinnatõusu on Sprinti turuväärtus börsil 25,1 miljardit dollarit.

Varasemalt on Obama valitsemisajal USA justiitsministeerium rõhutanud, et riigis peab olema vähemalt neli telekomioperaatorit. Nüüd vahendas Reuters New York Posti artiklit, kus anonüümseks jääda soovinud allikas ütles, et USA-le võib piisata ka kolmest suurest telekomifirmast. USA kõige suuremateks telekomifirmadeks on AT&T ning Verizon.