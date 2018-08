Google ehitab Hiina turu jaoks tsenseeritud äppi

Äripäev 02. august 2018, 10:31

USA internetihiid ei taha Hiina turust loobuda ning otsustas ehitada tsenseeritud otsingumootori.

Kuigi täpset ajakava veel paigas pole, ehitab Google New York Timesi andmetel otsingumootorit, mis vastaks Hiina valitsuse nõudmistele ehk mis blokeeriks valitsusele ebameeldiva sisu. See on Google´i jaoks suur kannapööre, sest kaheksa aastat tagasi lahkus ettevõte Hiinast just seetõttu, et avaldada protesti sealse riikliku tsensuuri vastu.

Google pole ainus internetifirma, mis oma tegevuses Hiina valitsuse tsensuuriihale vastu tuleb – teiste hulgas tegeleb sellega ka LinkedIn.

Inimõigusorganisatsioon Amnesty International kritiseeris uudist teravalt, öeldes, et see on must päev internetivabadusele, kui tehnoloogiahiid aktsepteerib Hiina ekstreemset tsensuuri.