Kronoloogia: armastatud börsifirma lahustumise lugu

20. aprill . 5031 investorist on aktsiaraamatusse jäänud 3226 investorit. Odyssey osalus on tõusnud 6,81 protsendini.

18. aprill. OEG annab teada, et 11. mail toimub aktsionäride üldkoosolek. Üks koosoleku päevapunkt näeb ette, et eelmise aasta puhaskasum 30 miljonit kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumisse, ehk dividende ei maksta. „Noteerimise lõpetamise järgselt ei ole pakkumise aktseptimata jätnud aktsionäride omanduses enam ühtegi likviidset OEG aktsiat,“ seisab kurjakuulutavalt börsiteates.

6. aprill . Maksuamet andis OEG müügile rohelise tule. Finantsinspektsioon kinnitas, et nende vaatenurgast lähtuvalt on Olympicu ülevõtmisega kõik korras ning hind seaduse järgi õiglane. Jätkuvalt on vaja Leedu Panga nõusolekut UAB Mecom Grupi omandamiseks.

MAI

2.mai. Lõpeb OEG aktsiate ülevõtmispakkumine. Advokaadibüroo Triniti kirjutab oma kodulehel, et kui pakkumise võtab vastu piisav arv väikeinvestoreid, siis võib tekkida olukord, kus pakkujal on enam kui 90 protsenti OEG aktsiakapitalist.

Trigon ja East Capital teatavad, et nemad ülevõtmispakkumist vastu ei võta ning on valmis aktsionäride huve kahjustavate tegevuste vastu võitlema kõiki õiguslikke vahendeid kasutades. “Tibusid loetakse alles kokku, aga kokkuvõttes peaks olema nii, et suuremaid väikeaktsionäre jäi sisse rohkem kui 7 protsenti,” märkis Trigon Capitali Balti fondi juht Veiko Visnapuu.

3. mai. Olympic Entertainment Group teatab, et eelmise päeva seisuga on täidetud kõik ülevõtmispakkumise eeltingimused ning kontserni juhatus alustab ühinemise ettevalmistamist.

Ühinemise jõustumiseks on muu hulgas vajalik OEG aktsionäride üldkoosoleku otsus, mis toimub 11. mail.

7. mai. Valdav enamik Olympicu aktsionäre otsustas Novalpina grupi ülevõtupakkumise vastu võtta, ent sundülevõtmiseks pole aktsiaid siiski piisavalt. Kokku otsustasid pakkumisele aktsepti andnud aktsionärid müüa ülevõtjale 117,9 miljonit Olympicu aktsiat ehk 77,66% kõikidest Olympicu aktsiatest. Selle sees on ka Karu ja Korpusovi osalus, nii et väiksematelt investoritelt saadi ülevõtupakkumisega pisut vähem kui 14%. Turult ostis Odyssey Europe kokku ligikaudu 10,88 protsenti kõikidest aktsiatest.

8. mai. Olympic Entertainment Groupi institutsionaalsed investorid teatavad, et Novalpina Capitali vabatahtlik ülevõtmispakkumine on rajatud väikeaktsionäride survestamisele ning ülevõtja edasised plaanid seavad ohtu Eesti kapitalituru arengu ja järgmised avalikud esmaemissioonid.

Oma huvide eest seismiseks on jõud ühendanud regiooni juhtivad institutsionaalsed investorid Trigon Asset Management, East Capital Asset Management ning teised. Lisaks toetab investorite seisukohti Eesti Väikeaktsionäride Liit.

Novalpina pressiesindaja teatab, et ettevõte on väga rahul vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemusega, sest 89 protsenti aktsionäridest on selle vastu võtnud. "Tuleb märkida, et ka alles jäänud aktsionärid kasutavad jätkuvalt võimalust müüa oma osalus Novalpinale.“

11. mai. OEG aktsionäride koosolekul võeti vastu kõik varem teatatud päevapunktid ning otsustati jätkata OEG aktsiate börsil noteerimise lõpetamisega. "Minu hinnangul pole siin mingit suurt vastuolu. Need on peamiselt välismaised fondid, mis meilt rohkem raha välja pressida üritavad. Armin (Karu - toim) ja Jaan (Korpusov)) on tõelised ärimehed, meil olid väga rasked kõnelused hinna üle. Ja me pakume kõikidele investoritele sama hinda, mida Arminile ja Jaanile. Me tegime kõike läbipaistvalt," kommenteeris Novalpina üks rajajatest Stefan Kowski.

16. mai. „Eks väsimus tuli peale," annab kasiinokuningas Armin Karu vastuse küsimusele, miks ta Olympicu müüa otsustas. "Ja kui veel hakkas painama ka see, et ei julgenud enam investeerida, sest mine tea, mis juhtub," ütles Karu ETV Pealtnägijas.

31. mai. Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon ei luba Olympicul Tallinna börsilt lahkuda, põhjendades seda väikeinvestorite kaitsega. Noteerimiskomisjon nõustub Olympicu börsil noteerimise lõpetama siis, kui enamusaktsionär on saavutanud 100protsendilise osaluse.

“Ütleme nii, et oleme väga rahul, tänu sellele jääb OEG börsile ning me saame kõiki oma õigusi lihtsamini kaitsta,” ütles Veiko Visnapuu Trigonist.

„Soovin Trigonile ja teistele aktsionäridele jõudu läbirääkimistel ja hoian neile pöialt,“ ütles ülevõtupakkumise käigus oma Olympicu aktsiatest loobunud investor Indrek Naur. „Kui nad suudavad piisavalt suure preemia välja pigistada, on see järgmistele tegelastele hoiatus, et Eesti ei ole enam mingi banaanivabariik.“