Hiina inflatsioon kiireneb

Hiina inflatsioon oli juulis oodatust kõrgem ning ökonomistide hinnangul võib hinnakasv tariifide ja nõrga jüaani tõttu veelgi kiireneda, vahendab CNBC.

Hiina tarbijahinnaindeks tõusis juulis 2,1 protsenti (eelmise aasta sama ajaga võrreldes). Analüütikud ootasid 1,9 protsendilist inflatsiooni. Peamiseks põhjuseks oli toiduhindade tõus, selgub neljapäeval avaldatud andmetest.

Juulikuu inflatsiooniandmed on esimesed, kus on kajastub ka Hiina poolt USA-le kehtestatud tariifide mõju. Tariifid on kehtestatud mitmetele toodetele, seal hulgas sojaubadele, pähklitele ja viskile.

Tootmishinnaindeks, mis näitab tehaste sisendite inflatsiooni, tõusis juulis 4,6 protsenti, selgub Hiina Statistikaameti andmetest. Juuniga võrreldes tõusis näitaja 0,1 protsenti. Kasv oli oodatust aeglasem.

Toorainete hinnad tõusid aastases võrdluses 9 protsenti, juunis oli kasv 8,8 protsenti.

Andmetest selgus, et Hiina impordimahtude kasv kiirenes juulis viimase poole aasta kiireimas tempos. Seda vaatamata asjaolule, et Hiina jüaan on viimasel ajal odavnenud.

Ökonomistide hinnangul peaks Hiina inflatsioon kiirenema, sest tariifid ja jüaani hiljutine odavnemine peaks importhindu tõstma, mis hakkab kajastuma ka inflatsioonis.