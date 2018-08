Baltic Horizon Fund maksab investoritele 2 miljonit eurot

Baltic Horizon Fund teeb investoritele 2 miljoni euro suuruse väljamakse, selgub börsiteatest.

Northern Horizon Capital AS, mis on Baltic Horizoni fondivalitseja, võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse summas 2 miljonit eurot. See tähendab, et ühe osaku kohta saab investor 0,025 eurot. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus on 7,5 protsenti, mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku teise kvartali viimase päeva sulgumishinnal.

Väljamakse tehakse selle aasta 5. septembril. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on omanikena registrisse kantud hiljemalt 3. septembril (tööpäeva lõpu seisuga).

Detailsem ülevaade rahavoo ja väljamaksete kohta avaldatakse Baltic Horizon Fondi 2018. aasta esimese poolaasta konsolideeritud auditeerimata finantsaruandes, mis avaldatakse 35. nädalal.