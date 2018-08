Saku õlletehase emafirma tulemused oodatust paremad

Taani õlletootja Carlsberg teatas oma teise kvartali tulemused, mis olid oodatust paremad. Ühtlasi tõsteti selle aasta kasumiprognoose, mis pani aktsia tõusma, vahendab CNBC.

Teises kvartalis tõusis Carlsbergi kasum 18,3 miljardi Taani kroonini (ca 2,5 miljardit eurot). Reutersi küsitletud analüütikud ootasid kasumiks 18 miljardit krooni.

„Tulemused olid esimesel poolaastal väga tugevad, kasv on tervislik ning kõigi regioonide olukord on paranemas. Lisaks on rahavoog tugev ning võlatase väheneb,“ ütles ettevõtte tegevjuht Cees’t Hart. „Meil on ka kolmas kvartal väga hästi alanud.“

Carlsberg prognoosib nüüd, et 2018. aastal kasvab kasum 7-9 protsenti. Varasemalt prognoositi kasvuks umbes 5 protsenti.

2015. aastal alustas Hart suure kärpeprogrammiga, mille eesmärk oli ettevõte uuesti kasvama panna. Carlsbergile hakkas kehvemini minema 2008. aastal, mil ettevõte ostis Venemaa brändi Baltika. Carlsberg on ka Saku õlletehase emafirma.

Carlsbergi aktsia on täna Kopenhaageni börsil kallinenud 3,6 protsenti, 790 Taani kroonini.