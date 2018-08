Türgi liir jätkab taastumist

Türgi liir kallineb täna dollarisse juba kolmandat päeva järjest. Valuuta on pärast rekordmadalale jõudmist stabiliseerunud, vahendab MarketWatch.

Liir on dollari suhtes kallinenud täna 3,2 protsenti ning ühe dollari eest saab 5,79 liiri. Veel esmaspäeval maksis dollar veidi üle 7 liiri. Nädala lõikes on liir tõusnud ligi 10 protsenti.

Valuuta tugevnemisele aitas kaasa uudis, et Katar plaanib Türgisse investeerida 15 miljardit dollarit.

Tõusule vaatamata on liir augustis odavnenud juba 16 protsenti. Investorid kardavad, et riigi presidendi Recep Tayyip Erdogani poliitikad mõjuvad Türgile kehvasti. Riigi maksebilanss on suures defitsiidis, välisvaluutas võetud võlgasid on palju ning inflatsioon on kõrge.