LHV pikendab LHV Finance'i nõukogu liikmete volitusi

Ainult tellijale

Äripäev 24. august 2018, 17:12

Ainult tellijale

LHV Groupi kuuluva LHV Finance'i aktsionärid otsustasid täna pikendada kõikide nõukogu liikmete volituste tähtaega viis aastat. Nõukogusse kuuluvad Erki Kilu, Rain Lõhmus, Jaan Koppel ja Veiko Poolgas, selgub börsiteatest.

Erki Kilu on alates 2008. aastast LHV Panga juhatuse liige ja juhatuse esimees. Lisaks kuulub ta LHV Finance'i ja LHV Varahalduse nõukogusse ja on Eesti Pangaliidu juhatuse esimees ning Kalevi Jahtklubi juhatuse liige. Erki Kilule kuulub 126 685 LHV Groupi aktsiat ja tal on võimalik omandada 2016., 2017. ja 2018. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 81 136 LHV Groupi aktsiat.

Rain Lõhmus on LHV asutaja. Ta on LHV Panga, LHV Finance'i, Kodumaja ASi, Arco Vara ja Ha Servi nõukogu liige ning LHV Groupi ja Hortese nõukogu esimees. Rain Lõhmus kuulub ka Lõhmus Holdingsi, Merona Systemsi, Umblu Recordsi, Zerospotnrgi ja LHV Capital 1 Pte Ltd juhatusse. Ühtlasi on ta Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni liige. Rain Lõhmusele ja temaga seotud isikutele (Lõhmus Holdings OÜ, OÜ Merona Systems) kuulub kokku 6 478 005 LHV Groupi aktsiat.

Jaan Koppel on alates 2013. aastast LHV Finance'i nõukogu liige. Lisaks kuulub ta Sandmani Grupi, Raglori, Euronics Balticu, Veicolandi ja Toveko Investi juhatusse ning Metaani ja Antista nõukogusse. Jaan Koppel ei oma LHV Groupi aktsiaid.