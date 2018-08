USA jaekaubanduse aktsiad näitavad võimsat tõusu

Ainult tellijale

Äripäev 24. august 2018, 11:07

Amazoni ja e-kaubanduse kiire arenguga põlu alla sattunud jaekauplused näitavad uut hingamist.

Suure tõusu on läbi teinud ka teised jaeettevõtted. Nende hulgas Macy’s Inc 51% tõusuga 2018. aasta algusest, Kohl’s Corp 49%, Nordstrom Inc 31% ja TJX 41%. Veel mõni aeg tagasi olid jaekaubanduse aktsiad vabalanguses, kuna kardeti, et traditsioonilised poed ei suuda e-kaubandusega rinda pista.

„Palgad tõusevad, töötus langeb, intressid on madalad. Seega on tarbijatele väga hea aeg,“ ütles Paul Hogan, Fenimore Asset Managementi portfellihaldur.

Kuigi mitmete kaupluste hiljutisele edule on kaasa aidanud ka nende e-kaubanduse areng, tõukab seda suuresti tagant tarbijate üha suurenev valmidus raha kulutada. Jaemüük kasvas juulis 6,4% võrreldes mullusega.

Traditsiooniliste kaubandusettevõtete tõus on aasta algusest olnud küll võimas, kuid e-kaubandust domineeriva Amazoni vastu, kelle aktsia on aasta algusest kerkinud 63%, ikkagi ei saada. Jaekaubandust on aitamas tugev majandus, kuid kõiki väljakutseid see ei lahenda.