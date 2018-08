Aston Martin valmistub börsidebüüdiks

Ainult tellijale

Äripäev 29. august 2018, 12:00

Ainult tellijale

James Bondi lemmik autobränd teeb ettevalmistusi Londoni börsile minekuks.

Eelmine börsile jõudnud sportautode tootja oli Ferrari, kellest Fiat Chrysler müüs ligikaudu 9 protsenti 52dollarilise aktsia hinna juures. Praeguseks on Ferrari aktsia New Yorgi börsil tõusnud üle 130 dollari.

Praegused Aston Martini aktsionärid, kes on peamiselt Itaalia ja Kuveidi investorid, jäävad lootma, et James Bondi glamuur jääb ka aktsiatele külge. Sihiks olev 6 miljardi dollariline turuväärtus on pigem pakkumise ülemises otsas.

Esimeses kvartalis tegi Aston Martin 185,5 miljonit naela käivet ning kasum kasvas mullusega võrreldes 3 protsenti, 43,7 miljoni naelani.