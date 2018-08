Ainult tellijale

Äripäev 30. august 2018, 10:50

Finantsinspektsioon on menetlusse võtnud Admiral Markets ASi taotluse krediidiasutuse tegevusloa saamiseks, selgub börsiteatest.

Menetluse raames ei ole Admiral Marketsil võimalik anda hinnanguid loa taotlemise kestvuse või oodatava tulemuse kohta.

Krediidiasutuse tegevusloa saamine ei mõjuta Admiral Marketsi tegevust investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamisel.

Krediidiasutus on äriühing, mille peamine ja püsiv majandustegevus on kaasata avalikkuselt rahalisi hoiuseid ja muid tagasimakstavaid vahendeid ning anda oma arvel ja nimel laene või finantseerida muul moel. Eestis asutatud äriühingutest tohivad avalikkuselt hoiuseid kaasata ainult need, kes on saanud finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusloa, seisab finantsinspektsiooni kodulehel.