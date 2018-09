AMD on võitmas kiibisõda Inteliga

Advanced Micro Devices on võitmas kiibisõda Inteliga. Vähemalt Wall Street arvab seda, kirjutab CNN Money.

AMD aktsia on tänavu enam kui kahekordistunud ning kaupleb peaaegu 12 aasta kõrgeimal tasemel. Sellega on AMD tänavu Standard & Poor’s 500 indeksi parim aktsia.

AMD tähelend tuleb osaliselt Inteli arvelt, mille aktsia on tänavu tõusnud vaid 2 protsenti. Kardetakse, et ettevõtte kasumimarginaalid vähenevad ning tooted hilinevad. Intelile on ebamugavusi tekitanud ka tegevjuhi Brian Krzanichi ametist lahkumine. Väidetavalt oli tal kohatu suhe alluvaga.

AMD puhul on huvitav see, et ettevõte saab kasu personaalarvutite (PC) nõudluse kasvust. Paljud ettevõtted vajavad jätkuvalt arvuteid ning AMD Ryzeni kiibid on järjest rohkem Inteli turuosa endale võtnud.

Tugev juhtimine

Ettevõtte tõusu juhib tegevjuht Lisa Su, kes on tugevdanud sidemeid suuremate arvutitootjatega. Ta rääkis tulemuste teatamise päeval, et neil on väga head suhted Delli, HP ja Lenovoga.

Su lisas, et paljud sülearvutite tootjad müüvad tooteid, mis kasutavad AMD kiipe. Ta loodab, et ettevõtte turuosa kasvab kooliaasta alguses veelgi kiiremini, sest siis hakatakse ka rohkem ostma.

„Lisa Su tugev juhtimine ning investorite ja klientidega suhtlemine on andnud väga häid tulemusi,“ ütles investeerimisfirma Rosenblatt Securitiesi analüütik Hans Mosesmann sellel nädalal avaldatud raportis.

Mosesmann tõstis AMD aktsia hinnasihi 30 dollarini. See on Wall Streeti kõrgeim ning ületab praegust turuhinda 20 protsendi võrra. Praegu kaupleb AMD aktsia 25,2 dollarit.

Mängubuum täidab kukruid

AMD on suuremalt ette võtnud ka mängude turu. Nende Radeoni graafikakaardid on Sony ja Microsofti konsoolide jaoks väga tähtsad. Tõsi, personaalarvutitele mõeldud AMD graafikakaardid jäävad Nvidia omadele siiski alla.

Ka Nvidia jaoks on mänguäri olnud väga positiivne. Nvidia aktsia on tänavu kallinenud 40 protsenti ja kolme aastaga üle 1000 protsendi.

Graafikakaardid on väga tähtsad ka krüptovaluutade kaevandamisel. Kuna krüptorahade hinnad on tänavu tublisti langenud, siis on vaibunud ka huvi kaevandamise vastu, ütlevad AMD ja Nvidia. See ei tohiks ettevõtteid aga märkimisväärselt mõjutada.

Kas Inteli nõrkusi kasutatakse ära?

Tuleviku osas on põhiküsimus selles, kuidas suudab AMD Inteli nõrkusi enda kasuks ära kasutada. Tõenäoliselt tuleb selleks kasutada Inteliga sarnaselt turundust. Intel Inside turunduskampaania oli mõnda aega tagasi väga edukas.

Su ütles analüütikutele juulis, et AMD-l on selle koha pealt arenemisruumi ning klientide seas tuleb populaarsust tõsta. Ta nentis, et ettevõte tegeleb nii Ryzeni kui ka Radeoni brändide turundamisega.

Kui kõik nõnda jätkub, siis on tõenäoline, et Su jõuab ka Fortune 500 ettevõtete pingeritta. Praegu on AMD 506. kohal. Edetabel koostatakse aastakäibe põhjal

Analüütikud prognoosivad, et AMD käive kasvab tänavu rohkem kui 25 protsenti.