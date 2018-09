USA töötu abiraha taotlejate arv 50 aasta madalaim

Aina vähem inimesi taotleb USAs töötu abiraha ning see näitab tööturu tugevust, kirjutab MarketWatch.

USA töötu abiraha taotlejate arv langes eelmisel nädalal 10 000 võrra, 203 000 inimeseni. Tegemist on madalaima tasemega alates 1969. aastast. MarketWatchi küsitletud ökonomistid prognoosisid, et abiraha taotlejate arv saab olema 212 000.

Kuu keskmine taotlejate arv langes 2750 inimese võrra, 209 500 inimeseni, teatas USA valitsus neljapäeval. Nii nädala kui ka kuu näitaja olid madalaimad alates 1969. aasta 6. detsembrist.

Inimeste arv, kes saavad riigilt töötu abiraha, langes 3000 inimese võrra, 1,71 miljonini.

Inimeste vallandamine ja koondamine on langenud juba 2010. aastast alates. Ühtlasi on jõudnud see näitaja ligi 50 aasta madalaima tasemeni.

Mitmed ökonomistid prognoosivad, et uute abiraha taotlejate arv võib langeda madalamale kui 200 000 inimest nädalas. Kõige madalam number pärineb 1968. aasta novembrist, mil abiraha taotles ühe nädala jooksul 162 000 inimest. Nende numbrite puhul tuleb ka arvestada, et Ühendriikide rahvaarv on viimase 50 aasta jooksul sisuliselt kahekordistunud.