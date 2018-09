USA palgakasv viimase üheksa aasta kiireim

USAs loodi augustis juurde kokku 201 000 töökohta ning töötuse määr püsis 18 aasta madalaimal tasemel. Palgakasv oli aga üheksa aasta kiireim, vahendab MarketWatch.

MarketWatchi küsitletud ökonomistid prognoosisid, et töökohti luuakse juurde täpselt 200 000. Töötuse määr jäi 3,9 protsendi juures samale tasemele, teatas USA tööministeerium reedel.

Augusti tööturu numbrid peegeldavad majanduse tugevust. Kevadel kiirenes USA kvartaalne majanduskasv 4,1 protsendini ning suve lõpus pole aeglustumist näha olnud.

Kõige suurem uudis tööturu raportis oli aga palgakasv. Keskmine palk tõusis 10 sendi võrra, 27,16 dollarini tunnis. Aastane palgakasv kiirenes 2,9 protsendini, eelmine kuu oli see 2,7 protsenti. Tegemist on kiireima kasvuga alates 2009. aasta juunist.

Tervishoiufirmad palkasid juurde 33 000 inimest, transpordifirmad 20 000 inimest ja ehitusfirmad 23 000 inimest. Tööstuses langes töökohtade arv 3000 võrra, mis on esimene langus 13 kuu jooksul. Ka jaemüüjad vähendasid töökohtade arvu.

„Praegune tugev majandus hakkab lõpuks jõudma ka inimeste palkadesse,“ ütles tööturu uuringutega tegeleva Glassdoori peaökonomist Andrew Chamberlain.

„USA majanduskasv on jätkuvalt tugev ja sinna hulka kuulub ka tööturg,“ ütles Plante Moran Financial Advisorsi investeeringute juht Jim Baird. „Nii kaua, kuni ettevõtted on tuleviku osas optimistlikud, peaks töötajate palkamine ja tööturg püsima tugevad.“