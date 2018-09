Elder Tallinnas: kust leiab täna parima tootluse?

Eemale soovitavad eksperdid aga hoida igasugustest krüptorahadest. „See on ju total bullshit,“ avaldas Mägi oma arvamuse krüptorahadest. „Neid on viimasel ajal nii palju ning ühel hetkel hakati mulle päevas mitmeid ja mitmeid kordi helistama ning krüptoteemal nõu küsima, isegi öösel ei saanud rahu – siis sain aru, et nüüd on küll õige aeg kõik maha müüa,“ sekundeeris talle Rasulov, viidates põhimõttele, et kui juba taksojuhid hakkavad millessegi investeerima, on kriis selles sektoris peagi käes.

Ainult ideest ei piisa

Kuigi tootlusallikaid leidub, rõhutavad eksperdid, et ainult ideest ei piisa, seda eriti juhtudel, kui aktsiaid vaadata lühiajaliselt. „Lisaks pead sa alati teadma, mis on sinu eelis teiste turuosaliste ees, kui sa seda ei tea, siis ära tehingut tee,“ rõhutas Elder. „Turg on üles ehitatud nii, et kui sina võidad raha, siis keegi kaotab seda,“ selgitas ta.

Mägi aga rõhutas, et hästi raske on olla kõige parem ning võistelda turgudel suurte pankade ja fondide vastu. „Seetõttu ei aja ma kunagi taga perfektsust, vaid vaatan lihtsalt neid aspekte, mis suurendavad raha võitmise tõenäosust,“ märkis ta. Janson lisas, et hea oleks panustada nendele sektoritele, millega igapäevaselt kas oma töö tõttu või muul põhjusel seotud ollakse. „Seda eelist tasub kindlasti ära kasutada, sest nii oled teistest turuosalistest alati sammukese ees.“