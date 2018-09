Facebook hakkab fotode ja videote tõesust kontrollima

Ainult tellijale

Sotsiaalmeediaettevõte hakkab tehnoloogia ja inimeste abiga kontrollima fotode ja videote tõesust, kirjutab Wall Street Journal.

Ettevõte teatas neljapäeval, et hakkab „visuaalsete formaatide valeinformatsiooni“ enda platvormil vähendama. Varasemalt on põhirõhk läinud valeartiklite ja linkide leidmise peale.

Ühe näitena muutis Vene sidemetega grupp immigratsiooni pooldaval rongkäigul osalenud naise silti. Originaalis oli seal kirjas „ükski inimene pole illegaalne,“ (no human being is illegal) muudetud foto ütles aga „andke mulle rohkem tasuta sitta“ (give me more free shit), kirjutab Wall Street Journal. Facebookis laigiti ning jagati fotot sadu kordi.

Suureks väljakutseks saab olema sobivate algoritmide välja töötamine. Facebooki kõneisik tõdes, et valeinfo leidmine manipuleeritud videost või foto pealt on keeruline. „Kui miski on manipuleeritud, ei tähenda automaatselt, et see on halb.“ Lisaks tehnoloogiale toetutakse ka kasutajate raporteerimisele.