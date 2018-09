Mees, kes kaotas krüptorahadega kõik

Russell proovis oma kaotusi piirata, selleks võttis ta raha bitcoinist välja ja pani selle bitcoin cashi ning teistesse krüptovaluutadesse nagu ethereum ja ripple. See ei töötanud ning Russell ütles, et paberil on ta kaotanud 96 protsenti oma varadest.

„See oli laastav ja väga traumaatiline, tõesti,“ ütles Russell. „Ma olen näinud lugusid miljardäridest, kes on pankrotti läinud. Võib mõelda, et kuidas see küll juhtuda võiks? Kuidas on võimalik nii palju raha kaotada? Ja nüüd ma olen samas olukorras.“

Koduperenaised ja vanaemad hädas

Russell ei ole ainuke. Cambridge Centre for Alternative Finance’i krüptovaluutade ja plokiahela tehnoloogia ekspert Michel Rauchs ütles, et 2017. aastal toimunud järsk tõus meelitas turule palju kogemusteta investoreid.

„Jaeinvestorid, õpilased, koduperenaised ja isegi vanaemad võtsid sellest osa,“ rääkis Rauchs. „Meedia ütles neile, et selliseid võimalusi tuleb korra elus. Nad ostsid tipus ja istuvad nüüd suurte miinuste otsas.“

Krahh oli karm ning professionaalsed investorid ja teised entusiastid proovivad aru saada, kuhu hinnad nüüd liiguvad.

„Krüptovaluutadega toimunu on pöörane ning see sarnaneb paljuski varasemalt finantsturgudel toimunud maaniatega. Need juhtuvad ajaloos alati uuesti,“ ütles University College Londoni käitumusliku rahanduse ökonomist Benedetto De Martino.

JPMorgani tegevjuht Jamie Dimon ja legendaarne investor Warren Buffett on investoreid hoiatanud, et need krüptovaluutadest eemale hoiaks.

Eelmisel nädalal langes bitcoini hind vaid kahe päevaga enam kui 20 protsenti, sest Business Insider kirjutas, et Goldman Sachs võib loobuda ideest luua krüptorahade kauplemisosakond.

Goldman Sachs ütles CNN Money’le, et konkreetset otsust siiski tehtud ei ole.

Russell on lootusrikas

Enne seda, kui Russell bitcoini investeeris, veetis ta aastaid bitcoini ja plokiahela tehnoloogiat uurides. Ta ütles, et õppimisprotsess oli nagu keerulise mõrvajuhtumi lahendamine.

Vaatamata kaotustele on ta lootusrikas. „Ma pean millessegi uskuma,“ rääkis ta. „Ma pean oma mõistust töös hoidma. Kui ma keskendusin kaotatud rahale, siis see hävitas mind vaimselt ja emotsionaalselt.“